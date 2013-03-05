С начала 2022 года жители Северо-Запада совершили безналичные платежи через Сбербанк на общую сумму почти 400 млрд рублей

В числе самых безналичных регионов – Санкт-Петербург и Ленинградская область (почти 230 млрд рублей), Архангельская (около 26 млрд рублей) а также Калининградская (25 млрд рублей) области.

За 7 месяцев 2022 года на Северо-Западе объём безналичных платежей, совершённых через каналы Сбербанка, составил почти 400 млрд рублей. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В числе самых безналичных регионов – Санкт-Петербург и Ленинградская область (почти 230 млрд рублей), Архангельская (около 26 млрд рублей) а также Калининградская (25 млрд рублей) области.

Как и годом ранее, в 2022 году преобладают платежи за коммунальные услуги (140 млрд рублей), сотовую связь и телеком (52 млрд рублей).

СберБанк Онлайн по-прежнему наиболее популярен среди наших клиентов, если говорить о дистанционных каналах оплаты. Об этом свидетельствуют и цифры: прирост объёма платежей в онлайн-банке с начала года составил почти 271 млрд рублей. Рост на 15% – такой отклик пользователей говорит о том, что сервис удобен, доступен и прост, отсюда растущий интерес. Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Банкоматы и терминалы самообслуживания в текущем году клиенты банка на Северо-Западе использовали для оплаты более 11 млн раз. Переводы через них с начала года составили по объёму свыше 14 млрд рублей.

Фото: Piter.tv