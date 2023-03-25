В Ленобласти представили цифровой ФАП

В обычном с виду чемоданчике находятся тонометр, два анализатора глюкозы и холестерина, анализатор мочи и ЭКГ 12 отведений.

С виду обычный чемоданчик, на деле главный помощник фельдшера. Здесь компактно уместились пять важнейших приборов, благодаря которым можно обнаружить заболевания на ранних этапах.

Базовый набор включает в себя тонометр, два анализатора глюкозы и холестерина, анализатор мочи и ЭКГ 12 отведений. Что важно отметить, что помимо физического оборудования программа обеспечения включает в себя такие сервисы, как ТОП-3 диагноза, который помогает на основании жалоб и симптомов от пациента врачу поставить предварительный диагноз. Олег Лисовский, региональный представитель СберМедИИ

А ещё проанализируют и расшифруют ЭКГ. Теперь цифровые ФАПы, созданные компанией СберМедИИ, появятся в каждом уголке области. Такие комплексы позволяют проводить до 80% обследований на первом этапе диспансеризации.

Этот чемоданчик на полной мере может оказать ту помощь в нашей системе здравоохранения, где с учетом дефицита медицинских работников, дефицита инструментария какого-либо в отдаленных структурных подразделениях медицинских организаций. Александр Жарков, председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области

Обследования будут проходить прямо на местах, поэтому время ожидания медицинской помощи сократится, а качество диагностики станет лучше. К слову, пациенту не нужно помнить, какой у него диагноз и какое лечение он уже прошёл. Все его данные будут в единой системе.

Мы эти данные можем по каждому человеку собирать, они у нас будут накапливаться в единой информационной системе, и в дальнейшем когда человек будет обращаться в медицинское учреждение, по нему уже будет очень чёткая подробная информация, что с ним происходило за последнее время. Это тоже большая помощь, это большая подсказка для того, чтобы определить точный диагноз. Роман Марков, первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов

Оснащение цифровыми ФАПами — это не первый шаг в части совместной работы Сбера с 47-м регионом. В Ленинградской области уже реализуется проект дистанционного мониторинга пациентов, в котором приняли участие уже более 150 тысяч человек. Есть планы и на будущее.

Сейчас мы очень плотно работаем с проектом по спортивной медицине, и уже на следующей неделе к нам поступит GigaDoc, который будет определять состояние спортсмена, так сказать, в моменте и для того, чтобы понять, нужно ли сегодня заниматься спортом или лучше сегодня сделать отдых. Александр Закурдаев, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области

Цифровые ФАПы приобрели в рамках реализации поручения губернатора Ленинградской области, направленного на цифровизацию системы здравоохранения и повышение качества медицинского обслуживания жителей отдаленных районов.

Видео: Piter.TV