Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо рассказал студентам ведущих вузов СЗФО об основах инвестирования

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской дали эксклюзивное онлайн-интервью на тему инвестиций.

Модератором встречи выступила известная бизнес-леди Петербурга, блогер Марина Литвинова. Слушателями интервью стали студенты Политеха и других ведущих вузов региона – в общей сложности более 2700 человек.

Во что и с помощью каких инструментов сегодня могут инвестировать молодые люди, как управлять рисками, где искать полезную информацию по теме и, конечно, с чего стартовать начинающему инвестору – об этих и других темах говорили спикеры на онлайн-встрече.

"Год от года студенты становятся всё более продвинутыми не только в вопросах диджитал-сферы, но и в таких непростых темах, как инвестиции. Многие ребята стремятся к финансовой независимости. И мы готовы делиться своим опытом, подсказывать, какие инструменты могут им в этом помочь. Когда у них появятся реальные доходы, они уже будут знать, как грамотно ими управлять и преумножать своё благосостояние".

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка.

"Помимо традиционных видов инвестиций – недвижимости, валюты и вкладов, современный мир предоставляет множество альтернативных продуктов. И молодым людям крайне важно ориентироваться в этой экономической парадигме и с точки зрения профессиональной компетенции, если это направление образовательной подготовки, и шире – с точки зрения собственной экономической грамотности и успешности. Сегодняшнее поколение легко зарабатывает большие деньги, и так же легко с ними расстается. На слуху блогеры, которые в короткий период становятся миллионерами, но мы не знаем, как сложится их жизнь через 2-3 года. Резюмируя, скажу так: считаю, что нужно учиться инвестировать, но делать это с умом. Не поддаваться импульсивным решениям – всё нужно взвешивать и анализировать. Не думать, что, пройдя какие-то короткие курсы, сразу начнете быстро и много зарабатывать на инвестициях. Придется постоянно учиться. Быть в курсе новостей в важных для вас отраслях экономики. Инвестиции в этом плане сопоставимы со спортом – необходимы постоянные тренировки".

Андрей Рудской, ректор Политехнического университета.

Марина Литвинова тоже поделилась со зрителями своим опытом, рассказала, как с помощью личного бренда и социальных сетей заработала на открытие собственного дела и успешно его развивает:

"Первое моё кафе уже окупилось, и недавно появились ещё два, теперь это целая сеть, которая будет расширяться. Так, благодаря постингу интересного контента в соцсетях я заработала необходимую сумму и осуществила свою мечту. Семейное кафе у меня ассоциируется с домом и бабушкой. И его появление – это своего рода благодарность моей бабушке, воспитывавшей меня с четырёх лет. Сейчас, кроме основного бизнеса, я инвестирую в стартапы. В основном, это проекты для детей в Санкт-Петербурге: детские центры, бассейны".

Серия обучающих очных и онлайн-встреч Сбербанка со студентами вузов СЗФО по основам инвестирования и финансовой грамотности стартовала в январе в День студента. Мероприятия прошли уже в 9 вузах Северо-Запада, в них приняли участие более 5500 слушателей. До конца февраля лекции со студентами запланированы ещё в 7 учебных учреждениях.

Фото: пресс-служба Северо-Западный банк ПАО Сбербанк