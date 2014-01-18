Сбер рассказал какое место занимает Петербург среди городов миллионников по стоимости аренды жилья

Из городов-миллионников России посуточная аренда дешевле всего стоит в Омске (в среднем 1699 рублей за сутки). Далее идут Пермь (1735 рублей), Челябинск (1746 рублей), Самара (2217 рублей) и Новосибирск (2238 рублей).

Аналитики Домклик от Сбера и сервиса Суточно.ру выяснили, сколько в среднем стоит аренда однокомнатной квартиры в крупнейших городах России. Данные подготовлены экспертами на основе анализа тысяч объявлений долгосрочной и посуточной аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках (сведения актуальны на начало августа 2022 года).

По данным российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру, из городов-миллионников дороже всего в посуточную аренду можно снять квартиру — в Санкт-Петербурге (3879 рублей за сутки), а дешевле всего в Омске. Для сравнения в Москве стоимость такой арены обойдется в 3806 рублей, затем идёт Казань (3775 рублей), Нижний Новгород (3754 рубля) и Волгоград (2909 рублей).

Из городов-миллионников России посуточная аренда дешевле всего стоит в Омске (в среднем 1699 рублей за сутки). Далее идут Пермь (1735 рублей), Челябинск (1746 рублей), Самара (2217 рублей) и Новосибирск (2238 рублей).

По стоимости аренды однокомнатной квартиры Санкт-Петербург занимает вторую строчку, здесь можно снять квартиру в среднем за 26 тысяч рублей (около 1100 предложений). Москва значительно превышает аналогичный показатель и составляет 42 тысячи рублей (около 1700 предложений). На третьем месте располагается столица Республики Татарстан — Казань, где стоимость аренды однушки составляет 24 тысяч рублей (около 1300 предложений). Эти же регионы являются лидерами и по количеству предложений.

Распределение цен по крупнейшим городам для долгосрочной аренды имеет ряд отличий от распределения цен по краткосрочной. При съёме жилья на длительный срок стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель по другим городам: 42 тысячи рублей в Москве, по остальным регионам — 20 тысяч рублей. Что касается краткосрочной аренды, то на первом месте по стоимости аренды находится Санкт-Петербург, а цены между наиболее популярными городами — Санкт-Петербург, Москва, Казань — отличаются незначительно. Мы считаем, что причина в том, что владельцы однокомнатных квартир в Москве хорошо ориентируются на рынке долгосрочной аренды и уверены в стабильном спросе. Рынок посуточной аренды, напротив, пока находится на стадии формирования, особенно на фоне ухода западных сервисов, и в большей степени зависит от сезонности, поэтому владельцы однокомнатных квартир в Москве ведут себя сдержаннее, и мы допускаем, что арендодатели равняются на опыт других городов. Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра сервиса Домклик

Чтобы сэкономить, лучше искать небольшие студии в более отдалённых от центра районах. Также при бронировании полезно смотреть и сравнивать арендные ставки на разные близлежащие даты – они могут варьироваться в зависимости от дня недели. Кроме того, большинство владельцев предлагают скидки при бронировании на несколько суток – от 5 до 15%. Юрий Кузнецов, основатель и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру



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Фото: Piter.tv