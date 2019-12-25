В Солнечном появится новый санаторный комплекс с спа-зоной и медицинским центром

По замыслу архитекторов, комплекс органично впишется в лесной ландшафт – сохранят ценные породы деревьев и естественный рельеф местности.

На территории бывшего пионерского лагеря "Красный Выборжец" в посёлке Солнечное построят современный санаторный комплекс. Проект уже получил одобрение Градостроительного совета Санкт-Петербурга, рассказал портал "Строительный Петербург".

По замыслу архитекторов, комплекс органично впишется в лесной ландшафт – сохранят ценные породы деревьев и естественный рельеф местности. Центральным элементом станет аллея с прудом и зоной отдыха. В верхней части территории разместят спальные корпуса, в нижней – медицинский центр, спа-комплекс и административные помещения.

Отделка фасадов предусматривает использование натуральных материалов: дерева с различными модификациями и натурального камня для цокольных этажей. Для гостей предусмотрят открытые и многоуровневые парковки.

Эксперты отмечают тщательную проработку медицинской составляющей проекта. Новый комплекс станет важным объектом для развития рекреационной инфраструктуры Курортного района.

Также в Курортном районе появится новый санаторий на месте базы отдыха "Маяк".

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре