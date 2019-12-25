Эксперты перечислили самые востребованные профессии в Петербурге с начала года

Следующими по популярности среди работодателей стали продавцы-кассиры, чья доля составила 6% (около 31 тысячи позиций).

Служба подбора персонала hh.ru подвела итоги анализа ситуации на рынке труда Санкт-Петербурга за первые семь месяцев 2025 года и назвала ключевые направления, пользующиеся наибольшим спросом у работодателей региона. Результаты исследования были опубликованы пресс-службой платформы.

Анализ показал, что за рассматриваемый период организации Санкт-Петербурга опубликовали более 480 тысяч заявок на подбор кадров. Наибольшее число запросов пришлось на менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов: работодатели северной столицы разместили свыше 35 тысяч вакансий для представителей этой категории, что составило 7% от общего объема вакансий в регионе.

Следующими по популярности среди работодателей стали продавцы-кассиры, чья доля составила 6% (около 31 тысячи позиций). Третья позиция рейтинга досталась бухгалтерам, для которых было открыто почти 15 тысяч вакансий, что соответствует 3% от общего числа свободных должностей.

Несмотря на общую тенденцию уменьшения спроса на ИТ-специалистов, программисты и разработчики сохранили свое присутствие в списке наиболее востребованных профессионалов: с начала года петербургскому бизнесу потребовалось свыше девяти тысяч разработчиков программного обеспечения.

Помимо перечисленных категорий, в двадцатке ключевых профессий появились представители инженерного дела, медицины, образования и преподавательской деятельности. Общий вклад вышеуказанных направлений в общий объем найма составляет практически половину (48%).

Фото: Piter.TV