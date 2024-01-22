Haval Jolion возглавил рейтинг самых популярных автомобилей в Петербурге

В пятерку лидеров вошли и отечественные модели.

Аналитики определили, какие автомобили стали лидерами продаж и регистрации в Петербурге с начала года. По словам автоэксперта Дениса Гаврилова, первое место по объему регистраций уверенно занял кроссовер Haval Jolion – на учет было поставлено 1922 экземпляра.

Вторую строчку рейтинга занял Tenet T7 (1798 регистраций), третью – Belgee X50 (1056 единиц). В пятерку лидеров также вошли отечественные модели: четвертое место у LADA Granta (993 регистрации), а пятое – у Haval M6 (958 автомобилей).

Помимо них, в топ-10 наиболее востребованных машин в городе оказались Tenet T4, Geely Monjaro, Voyah Free, Changan UNI-S и LADA Vesta.

Ранее мы сообщили о том, что бренд Jeland вывел на рынок кроссовер J7.

Фото: Magnific