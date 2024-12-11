С главной елки Петербурга на Дворцовой площади начинают снимать украшения

Из ствола новогоднего дерева изготовят наградные статуэтки.

С главной елки Петербурга, которая находится на Дворцовой площади, 14 января начнут снимать украшения. Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района.

Известно, что из ствола новогоднего дерева изготовят наградные статуэтки для победителей Межрегиональных архитектурно-художественных конкурсов.

Напомним, в этом году ель города выиграла конкурс "Елки России". Серебряную медаль завоевало дерево из Чеченской Республики, а "бронза" досталась елке из Московской области.

Фото: Piter.TV