Россиян предупредили о росте дипфейков в интернете
Сегодня, 8:53
Качество роликов значительно улучшилось: только каждый четвертый распознает подделку без помощи технологий.

В МВД России предупредили о росте дипфейков в сети. Аферисты стали чаще использовать подделанные видео с медийными личностями на резонансные темы. 

Сначала подделки появляются в анонимных каналах, затем распространяются в социальных сетях. Качество роликов значительно улучшилось: только каждый четвертый распознает подделку без помощи технологий. 

Полиция рекомендует не пересылать видео, если вы не уверены в источнике. Также проверяйте первоисточник и обращайте внимание на признаки дипфейка: неестественные мимика и синхрон губ, странное освещение, артефакты в кадре или аудио, резкие переходы. 

Делайте обратный поиск кадров/скриншотов или используйте сервисы распознавания видео/изображений. Не доверяйте анонимным каналам и непроверенным сообщениям в мессенджерах. 

Пресс-служба МВД 

Ранее на Piter.TV: МВД предупредило о рассылке архивов с ВПО, позволяющим получить доступ к гаджету. 

Фото: Piter.TV 

