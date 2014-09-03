Россиян предупредили о росте дипфейков в интернете

Качество роликов значительно улучшилось: только каждый четвертый распознает подделку без помощи технологий.

В МВД России предупредили о росте дипфейков в сети. Аферисты стали чаще использовать подделанные видео с медийными личностями на резонансные темы.

Сначала подделки появляются в анонимных каналах, затем распространяются в социальных сетях. Качество роликов значительно улучшилось: только каждый четвертый распознает подделку без помощи технологий.

Полиция рекомендует не пересылать видео, если вы не уверены в источнике. Также проверяйте первоисточник и обращайте внимание на признаки дипфейка: неестественные мимика и синхрон губ, странное освещение, артефакты в кадре или аудио, резкие переходы.

Делайте обратный поиск кадров/скриншотов или используйте сервисы распознавания видео/изображений. Не доверяйте анонимным каналам и непроверенным сообщениям в мессенджерах. Пресс-служба МВД

Фото: Piter.TV