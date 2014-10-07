Цены за сентябрь в Петербурге по сравнению с августом увеличились на 0,4%

Начало учебного года традиционно вызвало рост цен на образовательные услуги.

В сентябре в Петербурге наблюдался небольшой рост потребительских цен на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что подтверждают данные пресс-службы Северо-Западного главного управления Банка России, представленные изданию "Вечерний Санкт-Петербург".

Ослабление курса рубля в сентябре сказалось на повышении стоимости зарубежных туристических поездок, импортируемых товаров и продукции, изготавливаемой в России с использованием зарубежных комплектующих. Особенно ощутимо подорожали инструменты, техника, парфюмерия и косметика.

Начало учебного года традиционно вызвало рост цен на образовательные услуги. Цены на продукты питания, напротив, пошли вниз. Свежий урожай фруктов и овощей позволил существенно снизить их стоимость, кроме того, подешевели молочная продукция и сахар.

Закончился туристический сезон, что привело к снижению спроса на санаторно-курортные услуги и снижению стоимости проезда в общественном транспорте.

Годовое значение инфляции в Санкт-Петербурге снижается уже на протяжении полугода и в сентябре составило 8,4%, что ниже среднероссийского показателя в 8%.

Эксперт банка Айдар Имаев пояснил, что снижение инфляции продолжается, однако уровень остается высоким. Для стабилизации процесса потребуется замедлить рост спроса, что достигается долгосрочным поддержанием высоких кредитных и депозитных ставок, сокращая дисбаланс между спросом и предложением.

По прогнозам Банка России, к 2026 году инфляция в стране снизится до диапазона 4–5% и далее стабилизируется на отметке 4%.

Фото: Piter.TV