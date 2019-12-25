  1. Главная
Сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, совершившего кражу в Ленобласти
Ранее мужчину судили за кражу, также его привлекали к уголовной ответственности за грабеж и похищение человека.

Росгвардейцы задержали в Петербурге рецидивиста, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону 2 марта. 

Вечером 28 февраля все дежурные наряды получили информацию о том, что на проспекте Наставников был замечен злоумышленник, похожий по приметам на подозреваемого в краже во Всеволожском районе. Спустя несколько минут к месту приехали сотрудники вневедомственной охраны, они поймали вора в парадной дома. 

Ранее мужчину судили за кражу, также его привлекали к уголовной ответственности за грабеж и похищение человека. 

Ранее на Piter.TV: в Парголово задержан подозреваемый в краже телефона у женщины. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

