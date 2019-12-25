Сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, совершившего кражу в Ленобласти

Ранее мужчину судили за кражу, также его привлекали к уголовной ответственности за грабеж и похищение человека.

Росгвардейцы задержали в Петербурге рецидивиста, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону 2 марта.

Вечером 28 февраля все дежурные наряды получили информацию о том, что на проспекте Наставников был замечен злоумышленник, похожий по приметам на подозреваемого в краже во Всеволожском районе. Спустя несколько минут к месту приехали сотрудники вневедомственной охраны, они поймали вора в парадной дома.

Фото: пресс-служба Росгвардии