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Петербургские росгвардейцы задержали вора, который проник в ТЦ ночью
Сегодня, 14:29
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Петербургские росгвардейцы задержали вора, который проник в ТЦ ночью

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Мужчина украл принтер и угловую шлифовальную машину.

Сегодня около двух часов ночи сотрудники отдела вневедомственной охраны по Московскому району задержали мужчину, проникшего в ТРЦ на Шереметьевской улице и укравшего несколько вещей, сообщили в пресс-службе УВО.

Мужчина повредил дверь запасного входа в подсобное помещение торгового центра и проник внутрь. Следы взлома заметил персонал и нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали рядом со зданием ТРЦ пытавшегося скрыться злоумышленника. При нем находился принтер и угловая шлифовальная машина. 

Вора доставили в полицию.

Фото: Piter.tv;  пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.

Теги: кража со взломом, кража со взломом в тц, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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