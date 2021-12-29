Петербургские росгвардейцы задержали вора, который проник в ТЦ ночью

Мужчина украл принтер и угловую шлифовальную машину.

Сегодня около двух часов ночи сотрудники отдела вневедомственной охраны по Московскому району задержали мужчину, проникшего в ТРЦ на Шереметьевской улице и укравшего несколько вещей, сообщили в пресс-службе УВО.

Мужчина повредил дверь запасного входа в подсобное помещение торгового центра и проник внутрь. Следы взлома заметил персонал и нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали рядом со зданием ТРЦ пытавшегося скрыться злоумышленника. При нем находился принтер и угловая шлифовальная машина.

Вора доставили в полицию.

Фото: Piter.tv; пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.