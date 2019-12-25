Петербурженка в День матери родила сына на станции метро "Горьковская"

По словам медиков, они чувствуют себя хорошо.

В Петербурге в День матери прямо на платформе в петербургском метро родился ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.

Со слов очевидцев, молодая женщина почувствовала схватки прямо в поезде и вышла на платформу, где схватки усилились. В 13:19 сотрудники станции "Горьковская" оперативно отреагировали на ситуацию и вызвали скорую помощь. Однако, не дождавшись медиков, они оказали первую помощь и помогли женщине в трудный момент, фактически приняв роды. В итоге, уже через несколько минут после начала родов на свет появился мальчик.

Мать и новорожденный были переданы врачам и доставлены в больницу. Состояние обоих стабильно. По словам медиков, они чувствуют себя хорошо.

Это событие стало вторыми родами за историю петербургского метрополитена. Первые роды на платформе станции "Технологический институт" произошли в 2018 году.

Фото: Piter.tv