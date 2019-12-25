  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На выставке в "Манеже" работает робот-экскурсовод
Сегодня, 9:19
128
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На выставке в "Манеже" работает робот-экскурсовод

0 0

В музее экспозиция "Политехнический музей: создавая настоящее" открылась неделю назад.

На выставке в "Манеже" до 9 февраля будет работать робот-экскурсовод. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

В музее экспозиция "Политехнический музей: создавая настоящее" открылась неделю назад при научном кураторстве Курчатовского института. Завораживают все 220 экспонатов. 

А символ Политехнического музея – робот Сепулька, который сделан в начале 60-х годов сотрудниками фабрики при обществе "Знание". 

Когда-то Сепулька ездил по залам Политехнического музея, озвучивал записанную программу и даже отвечал на вопросы посетителей. А свое необычное имя робот приобрел благодаря одному из классиков научной фантастики – Станиславу Лему. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Ранее на Piter.TV: выставка-экспедиция "Лед. Жизнь" пройдет в "Севкабель Порту". 

Фото: ЦВЗ "Манеж" 

Теги: выставка, манеж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии