На выставке в "Манеже" работает робот-экскурсовод

В музее экспозиция "Политехнический музей: создавая настоящее" открылась неделю назад.

На выставке в "Манеже" до 9 февраля будет работать робот-экскурсовод. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В музее экспозиция "Политехнический музей: создавая настоящее" открылась неделю назад при научном кураторстве Курчатовского института. Завораживают все 220 экспонатов.

А символ Политехнического музея – робот Сепулька, который сделан в начале 60-х годов сотрудниками фабрики при обществе "Знание".

Когда-то Сепулька ездил по залам Политехнического музея, озвучивал записанную программу и даже отвечал на вопросы посетителей. А свое необычное имя робот приобрел благодаря одному из классиков научной фантастики – Станиславу Лему. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: выставка-экспедиция "Лед. Жизнь" пройдет в "Севкабель Порту".

Фото: ЦВЗ "Манеж"