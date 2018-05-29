Александр Ведяхин: Для обеспечения экономики длинными деньгами нужно развивать рынок капитала

В прошлом году финансовый рынок достойно ответил на возникшие вызовы. Сейчас он находится в стадии масштабной трансформации.

Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на Финансовом конгрессе Банка России. Он принял участие в сессии "Финансовый рынок России: стратегические вызовы".

В прошлом году финансовый рынок достойно ответил на возникшие вызовы. Сейчас он находится в стадии масштабной трансформации. Эксперты обсудили перспективы развития российского рынка капитала.

Сергей Швецов, Председатель Наблюдательного совета Московской биржи и модератор сессии, рассказал, что около 20% населения России имеют инвестиции. В условиях ухода иностранных инвесторов источником капитала для экономики могут стать депозиты населения. Он попросил участников встречи рассказать о том, какими они видят инструменты перераспределения этих депозитов в инвестиции.

Александр Ведяхин напомнил, что потребность экономики в длинных деньгах измеряется десятками триллионов рублей. У банков такой ёмкости денег нет, поэтому без развития рынка капитала многие проекты будет сложно реализовать.

Мы предлагаем несколько инструментов для развития рынка капитала: перезапуск накопительных пенсий; создание условий для корпоративных программ и собственных накоплений; создание своего рынка ПФИ (производных финансовых инструментов) без доминирования иностранных участников; запуск ИИС-3 (нового типа инвестиционного счёта); развитие института плавающих ставок; увеличение количества эмитентов ценных бумаг. Ещё одна тема — правовые конструкции для инвестиций: траст, личные фонды, фонды частных инвестиций и так далее. Многие инструменты де-юре уже есть, но не работают из-за отдельных недочётов. И их надо точно донастраивать, чтобы большой капитал оставался в России. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Финансовый конгресс Банка России – одно из ключевых мероприятий финансовой индустрии, которое традиционно собирает ключевых топ-менеджеров и экспертов, помогает осмыслить актуальные тренды и выработать консолидированную стратегию развития отрасли. Сбер — генеральный партнёр конгресса.

Фото: Piter.tv