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ЦИК обработал более 50% протоколов на голосовании по поправкам

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Исходя из данных ЦИК, большинство россиян поддержали поправки в Конституции.

За внесение поправок в Конституцию проголосовало 76,22% россиян, против — 22,94%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

На 22:30 по Москве обработано 51,13% протоколов участковых избирательных комиссий.

В Москве пока посчитали  27% бюллетеней. По данным общественного штаба, сообщают "РИА Новости", за поправки проголосовали около 66%, против — 33%. В Петербурге показатели выше: там после подсчета 11% бюллетеней "за" свой голос отдали 81,99% петербуржцев, "против" — чуть менее 18%.

Видео: ЦИК РФ

Теги: поправки в конституции
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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