ЦИК обработал более 50% протоколов на голосовании по поправкам

Исходя из данных ЦИК, большинство россиян поддержали поправки в Конституции.

За внесение поправок в Конституцию проголосовало 76,22% россиян, против — 22,94%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

На 22:30 по Москве обработано 51,13% протоколов участковых избирательных комиссий.



В Москве пока посчитали 27% бюллетеней. По данным общественного штаба, сообщают "РИА Новости", за поправки проголосовали около 66%, против — 33%. В Петербурге показатели выше: там после подсчета 11% бюллетеней "за" свой голос отдали 81,99% петербуржцев, "против" — чуть менее 18%.

Видео: ЦИК РФ