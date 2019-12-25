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В Смольном рассказали о результатах ЕГЭ по истории и физике
Сегодня, 16:43
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В Смольном рассказали о результатах ЕГЭ по истории и физике

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ЕГЭ по химии для сдающих оказался легче истории и физике. Там стобалльников 57, по истории и физике вместе — 46.

В комитете по образованию Петербурга рассказали о результатах ЕГЭ по истории и физике. Новых 300-балльников не прибавилось.

Средний балл по истории в Петербурге составил 57,3, по физике — 59,3. Оба результата выше общероссийского показателя. Вместе ЕГЭ по истории и физике принесли 46 стобалльных результатов. 300 баллов за 3 предмета пока только у одного человека. 

Резервные сроки предусмотрены с 28 июня по 2 июля. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЕГЭ по информатике впервые прошло в компьютерной форме. 

Фото: комитет по образованию СПб

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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