В Смольном рассказали о результатах ЕГЭ по истории и физике

В комитете по образованию Петербурга рассказали о результатах ЕГЭ по истории и физике. Новых 300-балльников не прибавилось.
Средний балл по истории в Петербурге составил 57,3, по физике — 59,3. Оба результата выше общероссийского показателя. Вместе ЕГЭ по истории и физике принесли 46 стобалльных результатов. 300 баллов за 3 предмета пока только у одного человека.
Резервные сроки предусмотрены с 28 июня по 2 июля.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЕГЭ по информатике впервые прошло в компьютерной форме.
Фото: комитет по образованию СПб
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все