ЕГЭ по информатике впервые прошло в компьютерной форме

Сегодня и завтра, 24 и 25 июня, проходит ЕГЭ по информатике и ИКТ. Участники впервые сдают его в компьютерном классе. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию Петербурга.
Как рассказал председатель Государственной экзаменационной комиссии города Сергей Тимофеев, ребятам предстоит решить 27 заданий. На их выполнение дается почти 4 часа. Все задания выполняются на компьютеры. Обработка также проходит в автоматическом режиме. Воспользоваться Интернетом во время экзамена невозможно.
В этом году ЕГЭ по информатики выбрали около 7 тыс. человек. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Интерес к предмету связывают с востребованностью технических специальностей.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд Петербурга простил школьника за шпаргалки на ЕГЭ.
Фото: пресс-служба комитета по образованию СПб
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