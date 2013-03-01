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ЕГЭ по информатике впервые прошло в компьютерной форме
Сегодня, 15:56
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ЕГЭ по информатике впервые прошло в компьютерной форме

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Предмет выбрали 6,7 тыс. петербуржцев.

Сегодня и завтра, 24 и 25 июня, проходит ЕГЭ по информатике и ИКТ. Участники впервые сдают его в компьютерном классе. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию Петербурга.

Как рассказал председатель Государственной экзаменационной комиссии города Сергей Тимофеев, ребятам предстоит решить 27 заданий. На их выполнение дается почти 4 часа. Все задания выполняются на компьютеры. Обработка также проходит в автоматическом режиме. Воспользоваться Интернетом во время экзамена невозможно. 

В этом году ЕГЭ по информатики выбрали около 7 тыс. человек. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Интерес к предмету связывают с востребованностью технических специальностей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд Петербурга простил школьника за шпаргалки на ЕГЭ. 

Фото: пресс-служба комитета по образованию СПб 

Теги: егэ, информатика и икт, экзамен
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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