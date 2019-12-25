Суд Петербурга простил школьника за шпаргалки на ЕГЭ

Мировой судья прекратил производство по делу в связи с малозначительностью.

Мировой судья судебного участка №174 Приморского района Петербурга прекратил производство по делу и сделал школьнику устное замечание. Об этом во вторник, 22 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Школьник Алексей Шарага признал свою вину. Однако отказался от участия в заседании, попросив рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд установил, что справочные материалы содержали математические заметки, однако достоверных сведений об их использовании зафиксировано не было, – говорится в сообщении.

Известно, что 7 июня Шарага во время ЕГЭ по профильной математике, который проходил в школе №320, имел при себе шпаргалки. Напомним, что в отношении выпускников отныне составляют протоколы по п.4 ст. 19.30 КоАП РФ (умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации).

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Фото: Piter.tv