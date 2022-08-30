Режиссёр Алексей Франдетти рассказал о своём дебюте в арт-проекте "Ассоциации"

Говоря о специфике работы над дефиле в Екатерининском парке, Франдетти подчеркнул, что его главной задачей было соответствовать красоте места и замыслам дизайнеров.

В интервью, посвящённом его участию в арт-проекте "Ассоциации" в Царском Селе, многократный обладатель премии "Золотая маска", режиссёр Алексей Франдетти, поделился с "Петербургским дневником" историей своего знакомства с проектом и творческими планами.

Он рассказал, что согласился на участие после того, как опоздал на важную встречу с директором ГМЗ "Царское Село" Ольгой Таратыновой из-за того, что впервые в жизни не сработал будильник. По словам режиссёра, ему было очень стыдно, но желание стать частью этого творческого акта пересилило.

Говоря о специфике работы над дефиле в Екатерининском парке, Франдетти подчеркнул, что его главной задачей было соответствовать красоте места и замыслам дизайнеров. Он отметил, что стремился подчеркнуть и раскрыть идеи коллег-художников, не перетягивая внимание на себя, так как главными героями являются созданные ими образы.

На вопрос о своей творческой всеядности, режиссёр ответил, что его стремление к разнообразию в жанрах – от мюзиклов до ледовых шоу – продиктовано детством. Он связал это с многонациональной средой Ташкента, где он вырос, и привычкой впитывать разные культуры. Режиссёр также признался в любви к моде, назвав себя модником и отметив, что его гардеробная в два раза больше, чем у супруги. Он готов терпеть неудобство ради красоты одежды.

Что касается дальнейших планов в Петербурге, Франдетти предпочёл сохранить интригу до подписания контрактов. Он лишь упомянул, что вместо одной премьеры в Театре Комиссаржевской он сейчас занят масштабным проектом "Театральный бульвар", где отвечает за организацию 250 мероприятий в качестве члена дирекции международного фестиваля.

Фото: Александр Глуз

