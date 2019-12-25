В Петербурге в этом году отремонтируют трамвайные пути на 21 улице

Работы по пяти ордерам уже ведутся.

В 2025 году в Петербурге пойдет ремонт трамвайных путей 21 улицы. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.

По словам губернатора Александра Беглова, трамвай переживает самое масштабное обновление. За 5 лет улучшили более 80% подвижного состава наземного транспорта. А в 2026 году появится скоростная линия "Славянка".

В этом году есть планы на ремонт путей 21 объекта, больше всего в Петроградском районе, где расположен один из первых трамвайных парков Петербурга. Работы по пяти ордерам уже ведутся: на Троицком мосту, проспекте Культуры, улицах Бабушкина, Льва Толстого и Варфоломеевской.

Ранее мы рассказывали о том, что Ленобласть и Петербург за 2 года обновят дороги к 96 садоводствам.

Фото: Piter.TV