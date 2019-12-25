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В Петербурге в этом году отремонтируют трамвайные пути на 21 улице
Сегодня, 10:22
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В Петербурге в этом году отремонтируют трамвайные пути на 21 улице

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Работы по пяти ордерам уже ведутся.

В 2025 году в Петербурге пойдет ремонт трамвайных путей 21 улицы. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции города. 

По словам губернатора Александра Беглова, трамвай переживает самое масштабное обновление. За 5 лет улучшили более 80% подвижного состава наземного транспорта. А в 2026 году появится скоростная линия "Славянка". 

В этом году есть планы на ремонт путей 21 объекта, больше всего в Петроградском районе, где расположен один из первых трамвайных парков Петербурга. Работы по пяти ордерам уже ведутся: на Троицком мосту, проспекте Культуры, улицах Бабушкина, Льва Толстого и Варфоломеевской.

Ранее мы рассказывали о том, что Ленобласть и Петербург за 2 года обновят дороги к 96 садоводствам. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати петербурга, трамвайные пути
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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