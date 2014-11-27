В Усть-Ижоре начинается ремонт моста на Петрозаводском шоссе

На мосту через реку Ижору, расположенном на Петрозаводском шоссе поселка Усть-Ижора, стартует капитальный ремонт дорожного покрытия. Ограничения автомобильного движения будут действовать с 11 по 22 сентября включительно.
Автомост, построенный в 1938 году, рассчитан на две полосы для автотранспорта. Последнее обновление покрытия происходило в 2010 году, однако за прошедшие годы оно значительно износилось и нуждается в срочной замене.
Работы предусматривают снятие старого слоя дорожной одежды общей площадью 892,5 квадратных метра, устройство гидроизоляционной защиты, укладку современного двухслойного асфальтового покрытия. Параллельно запланирован ремонт тротуаров и нанесение свежей дорожной разметки.
Водителей просят учесть временное ограничение проезда и заранее проложить альтернативные маршруты и напоминают о соблюдении временных дорожных знаков. Подробная схема объезда доступна на ресурсе Государственной административно-технической инспекции по адресу: gati-online.ru.
