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Ремонт Ропшинского шоссе стартует на этой неделе
Сегодня, 15:00
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Ремонт Ропшинского шоссе стартует на этой неделе

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Работа будет вестись на отрезке между Велигонтами и перекрёстком со Стрельнинским шоссе в Ломоносовском районе.

Дорожники Ленинградской области начали приводить в порядок Ропшинское шоссе. Работа будет вестись на отрезке между Велигонтами и перекрёстком со Стрельнинским шоссе в Ломоносовском районе, уточнили в telegram-канале Dorogi_lo.

Обновление Ропшинского шоссе стартует на этой неделе. Мастерам предстоит уложить почти пять километров свежего асфальта, укрепить обочины, поставить знаки и остановки, нарисовать разметку. 

Завершить работы планируется примерно через месяц В связи с этим на участке будет организовано реверсивное движение. Жителей Ленинградской области просят учесть эти изменения при планировании своих маршрутов. 

Ропшинское шоссе связывает Ломоносовский район с КАДом, а также даёт возможность объехать часть трассы "Нарвы" по дороге в Кингисепп. Первый отрезок этой дороги от Велигонтов до границы с Петербургом был обновлён несколько лет назад.

Фото: Telegram / Dorogi_lo

Теги: ленобласть, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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