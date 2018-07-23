Ремонт Ропшинского шоссе стартует на этой неделе

Работа будет вестись на отрезке между Велигонтами и перекрёстком со Стрельнинским шоссе в Ломоносовском районе.

Дорожники Ленинградской области начали приводить в порядок Ропшинское шоссе. Работа будет вестись на отрезке между Велигонтами и перекрёстком со Стрельнинским шоссе в Ломоносовском районе, уточнили в telegram-канале Dorogi_lo.

Обновление Ропшинского шоссе стартует на этой неделе. Мастерам предстоит уложить почти пять километров свежего асфальта, укрепить обочины, поставить знаки и остановки, нарисовать разметку.

Завершить работы планируется примерно через месяц В связи с этим на участке будет организовано реверсивное движение. Жителей Ленинградской области просят учесть эти изменения при планировании своих маршрутов.

Ропшинское шоссе связывает Ломоносовский район с КАДом, а также даёт возможность объехать часть трассы "Нарвы" по дороге в Кингисепп. Первый отрезок этой дороги от Велигонтов до границы с Петербургом был обновлён несколько лет назад.

Фото: Telegram / Dorogi_lo