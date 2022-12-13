На Большом Сампсониевском скоро откроется Дом молодежи

Там проходила реконструкция.

В Выборгском районе Петербурга ввели в эксплуатацию СПб ГУ "Дом молодежи Выборгского района "ФОРПОСТ". В объекте культурного наследия прошла реконструкция, он был приспособлен для современного использования. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Работы велись в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного комитету по строительству.

У нас появились еще один этаж, новые коридоры, дополнительные комнаты. Во многих кабинетах сделаны звукопоглощающие стены, что очень важно для проведения репетиций. Татьяна Морозова, директор Дома молодежи "ФОРПОСТ"

Дом Сампсониевского братства был построен в 1908 году по проекту гражданского инженера Николая Егорова. Здание признали региональным памятником архитектуры как "дом, где в 1917 году начал работу 6-й съезд РСДРП(б)". До 2007 года здесь размещался Дом культуры имени Первого Мая. Затем открылся Дом молодежи Выборгского района "Форпост".

Фото: портал "Строительный Петербург"