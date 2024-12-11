По результатам проверки по состоянию на 14 января зафиксировано подтопление нескольких придомовых участков. Организован подвоз еды и питьевой воды. Населению предлагается эвакуация.

Ситуация с подтоплениями в Кингисеппском районе, массив "Победа", СНТ "Возрождение" находится на контроле областных спасателей и администрации района. Об этом рассказали в Комитете правопорядка и безопасности ЛО.

Река Луга подтопила участки и дорогу в СНТ "Возрождение". С 7 января регулярно проводится мониторинг паводковой обстановки. Аварийно-спасательная служба Ленинградской области выезжала на место 7, 8, 13 и 14 января.

По результатам проверки по состоянию на 14 января зафиксировано подтопление нескольких придомовых участков. Организован подвоз еды и питьевой воды. Населению предлагается эвакуация.

В случае необходимости жители могут обратиться за помощью к спасателям по номеру 112, а также по номеру администрации 8(81375) 4 -88-88.

Фото: Комитет правопорядка и безопасности ЛО