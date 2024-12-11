С 7 января спасатели Аварийно-спасательной службы Ленобласти регулярно выезжают на дежурства в СНТ "Возрождение" с целью контроля паводковой обстановки.

Ситуация с подтоплением в СНТ "Возрождение" Кингисеппского района нормализовалась. Подтоплений не зафиксировано, рассказали в Комитете правопорядка и безопасности ЛО.

С 7 января спасатели Аварийно-спасательной службы Ленобласти регулярно выезжают на дежурства в СНТ "Возрождение" с целью контроля паводковой обстановки.

В рамках мероприятий сотрудниками службы:

– организованы доставка питьевой воды и еды, предложена эвакуация. Жителям напоминают правила безопасности.

– выставлены метки для контроля уровня воды, для оценки обстановки территория была исследована с помощью квадрокоптера.

По данным на 15 января, на месте происходит спад воды. Со вчерашнего дня вода начала уходить. Дороги, придомовые канавы, жилые участки находятся без подтоплений.

Ситуация продолжает находится на контроле Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

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Видео: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области