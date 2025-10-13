Прямые рейсы в Кувейт планируется запустить из Петербурга

О соответствующих планах сообщила компания Jazeera Airways.

Из петербургского аэропорта Пулково могут запустить прямые рейсы в Кувейт. О соответствующих планах сообщила компания Jazeera Airways, передает телеканал "Санкт-Петербург" 13 октября.

Пока мы можем подтвердить факт переговоров и то, что рады всем авиакомпаниям, которые планируют перелеты из Петербурга. Пресс-служба Пулково

Ранее мы рассказывали о том, что прямые авиарейсы до Андижана запустят из Северной столицы. Первый перелет состоится 27 октября, рейсы будут осуществляться каждую среду.

Фото: Piter.TV