Прямые рейсы в Кувейт планируется запустить из Петербурга

Из петербургского аэропорта Пулково могут запустить прямые рейсы в Кувейт. О соответствующих планах сообщила компания Jazeera Airways, передает телеканал "Санкт-Петербург" 13 октября.
Пока мы можем подтвердить факт переговоров и то, что рады всем авиакомпаниям, которые планируют перелеты из Петербурга.
Пресс-служба Пулково
Ранее мы рассказывали о том, что прямые авиарейсы до Андижана запустят из Северной столицы. Первый перелет состоится 27 октября, рейсы будут осуществляться каждую среду.
Фото: Piter.TV
