Прямые рейсы в Кувейт планируется запустить из Петербурга
Сегодня, 16:51
114
О соответствующих планах сообщила компания Jazeera Airways.

Из петербургского аэропорта Пулково могут запустить прямые рейсы в Кувейт. О соответствующих планах сообщила компания Jazeera Airways, передает телеканал "Санкт-Петербург" 13 октября. 

Пока мы можем подтвердить факт переговоров и то, что рады всем авиакомпаниям, которые планируют перелеты из Петербурга. 

Пресс-служба Пулково 

Ранее мы рассказывали о том, что прямые авиарейсы до Андижана запустят из Северной столицы. Первый перелет состоится 27 октября, рейсы будут осуществляться каждую среду.

Фото: Piter.TV 

