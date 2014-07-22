Ленинградские ветеринары провели 66 рейдов в рамках месячника "Дикий кабан"

Такие мероприятия проводятся, чтобы снизить риски распространения африканской чумы свиней (АЧС).

С 7 августа сотрудники ветеринарной службы, охотпользователи и сотрудники лесничеств Ленинградской области провели 66 рейдов в дикой фауне в рамках месячника "Дикий кабан".

Месячник проводится, чтобы не допустить появление в 47 регионе африканской чумы свиней. На сегодняшний день в ветеринарных лабораториях исследовали 220 взятых для анализа проб от туш павших диких кабанов. Все результаты отрицательные, отметили в пресс-службе управления ветеринарии Ленинградской области.

Кроме того, ветеринарные врачи ведут работу по пресечению несанкционированной торговли; обследование свиноводческих предприятий для оценки их биологической защищенности. Особое внимание уделяется созданию буферных зон в 10 км вокруг крупных свиноводческих комплексов. Также во время рейдов специалисты регулируют численность кабанов и выявляются пути их миграции.

Ранее Piter.TV сообщал, что огромного дикого кабана заметили у парка Песчанка во Всеволожске.

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