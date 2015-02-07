Кабаны терроризируют СНТ под Всеволожском

Дикие животные мешают местным жителям пройти к их домам.

Стадо диких готов оккупировало дорогу в садоводстве Всеволожска. Местные жители жалуются на то, что из-за преграждающих путь кабанов они не могут попасть домой. Об этом сообщило издание 47news.ru.

Жертвами звериного упорства стали люди, живущие в СНТ "Колосс", который находится под Всеволожском Ленинградской области. Под покровом ночи четыре крупных кабана перегородили дорогу пешеходам, возвращающимся домой.

Вскоре, правда, животных спугнуло подъехавшее авто, однако свой отпечаток на мирной жизни садоводства инцидент оставил. Отвечая на вопросы издания, местные говорят, что им совсем не до смеха – кабаны приходят "в гости" к людям периодически, начиная с весны.

Для жителей СНТ очевидно, что не ровен час, как звери вернутся и снова будут нарушать их покой. В перерывах между набегами на участки кабаны отдыхают на лежбище близ ж/д станции. В администрации уже пообещали разобраться с ситуацией.

Не так давно мы сообщали о сбитом электричкой кабане в Зеленогорске Ленинградской области.

Видео: 47news.ru