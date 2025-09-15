В Московском районе проверили почти 300 водителей

Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 20 нарушений ПДД.

Полиция Петербурга провела очередной профилактический рейд на городских магистралях. На этот раз он прошел в Московском районе, сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Основное внимание полицейских было сосредоточено на иностранцах и водителях, пренебрегающих ПДД. Проверки проходили сразу по двум адресам – на выезде из города на Витебском проспекте и у площади Московские Ворота.

За несколько часов полицейские остановили и проверили почти 300 водителей, среди которых оказались 57 иностранцев. У четверых мигрантов оказались проблемы не только с документами, но и с пониманием русского языка. В ответ на просьбу полицейских предъявить документы в глазах приезжих застыл немой вопрос. Они были доставлены в отдел полиции и привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. В ближайшее время всех четверых ждет выдворение из России.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 20 нарушений ПДД – от езды без документов и незаконных изменений в конструкции автомобиля до проезда на "красный".

Также один из остановленных водителей вместо водительских прав попытался "козырнуть" другой корочкой, отметили в МВД. Однако этот жест не произвел должного впечатления на сотрудников полиции, которые напомнили автомобилисту о равенстве всех участников дорожного движения.

Ранее в Волосовском районе инспекторы помогли роженице оперативно добраться до роддома.

Видео: МВД по СПб и ЛО