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Петербуржцы могут зарегистрировать право собственности на квартиру без посещения МФЦ и Росреестра
Сегодня, 15:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы могут зарегистрировать право собственности на квартиру без посещения МФЦ и Росреестра

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Сбер запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика в Петербурге.

Петербуржцы могут зарегистрировать право собственности на квартиру в новостройке, не посещая Росреестр или МФЦ. Покупателю достаточно прийти к застройщику, который работает с услугой Домклик от Сбербанка, принять квартиру и подписать акт приёма-передачи. После этого застройщик загружает акт в сервис электронной регистрации, заполняет нужные данные онлайн и отправляет заявку клиента на первичную регистрацию права в Росреестр.

Оформить первичное право собственности можно как в ипотечной сделке, так и в сделке за свои средства.

Сбер создаёт полезные сервисы для покупателей и продавцов недвижимости, чтобы сделать процесс сделки максимально комфортным для всех. Наша новая услуга позволяет сэкономить время владельцам новостроек в Петербурге. Уверен, этот сервис ещё многим поможет быстро и безопасно решить вопрос регистрации жилья.

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу                            

Сервис по электронной регистрации права собственности от Домклик мы запустили в компании с первого августа. Опция сразу стала востребованной. Всего за полмесяца более 30 клиентов воспользовались этой услугой. Будущие новоселы отмечают значительную экономию времени и удобство сервиса. В перспективе мы будем расширять перечень ЖК, подключенных к нему.

Александр Гуторов, вице-президент, руководитель направления продаж и маркетинга ГК "Страна Девелопмент"

Регистрация права собственности на недвижимость – это внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о праве на объект недвижимости. Регистрация подтверждает возникновение, изменение, переход, прекращение права на недвижимость или ограничение такого права и обременение недвижимости. 

Фото: unsplash

Теги: право собственности, сбер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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