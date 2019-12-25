Петербуржцы могут зарегистрировать право собственности на квартиру без посещения МФЦ и Росреестра

Сбер запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика в Петербурге.

Петербуржцы могут зарегистрировать право собственности на квартиру в новостройке, не посещая Росреестр или МФЦ. Покупателю достаточно прийти к застройщику, который работает с услугой Домклик от Сбербанка, принять квартиру и подписать акт приёма-передачи. После этого застройщик загружает акт в сервис электронной регистрации, заполняет нужные данные онлайн и отправляет заявку клиента на первичную регистрацию права в Росреестр.

Оформить первичное право собственности можно как в ипотечной сделке, так и в сделке за свои средства.

Сбер создаёт полезные сервисы для покупателей и продавцов недвижимости, чтобы сделать процесс сделки максимально комфортным для всех. Наша новая услуга позволяет сэкономить время владельцам новостроек в Петербурге. Уверен, этот сервис ещё многим поможет быстро и безопасно решить вопрос регистрации жилья. Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

Сервис по электронной регистрации права собственности от Домклик мы запустили в компании с первого августа. Опция сразу стала востребованной. Всего за полмесяца более 30 клиентов воспользовались этой услугой. Будущие новоселы отмечают значительную экономию времени и удобство сервиса. В перспективе мы будем расширять перечень ЖК, подключенных к нему. Александр Гуторов, вице-президент, руководитель направления продаж и маркетинга ГК "Страна Девелопмент"

Регистрация права собственности на недвижимость – это внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о праве на объект недвижимости. Регистрация подтверждает возникновение, изменение, переход, прекращение права на недвижимость или ограничение такого права и обременение недвижимости.

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