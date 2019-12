Уличный художник РЧЕС НОЛЬ: "Работы не умирают, даже будучи закрашенными"

Piter.TV не устает искать авторов запоминающихся уличных рисунков и беседовать с ними о культуре и смыслах. Среди "лиц петербургского стрит-арта" пополнение – на этот раз нашим героем стал Пётр Ноль, оставляющий под рисунками подпись РЧЕС НОЛЬ.

Петербуржцам, пережившим тяжкую черную пятницу, наверняка запомнился арт на стене одного из домов по Весенней улице: на рисунке два борца сражались за телевизор. Мы уже писали, какой смысл в арт вложил сам автор, подписавший работу псевдонимом РЧЕС НОЛЬ. Piter.TV не смог оставить без внимания яркий арт со смыслом и отправился беседовать с художником, известным как Пётр Ноль.

PTV: Ваше имя пока не на слуху у петербуржцев, но последняя работа про черную пятницу вызвала большой ажиотаж. Хочется ли вам прославиться как стритартер или для вас важнее просто тихо влиять на умы людей?

Слава… Сегодня это архаизм, пережиток прошлого, как и желание войти в историю. И то, и другое надиктованы человеку потребностью в безопасности или страхом к смерти. Я же, наоборот, на смерть смотрю с любопытством, мне интересно, что после, даже если после – ничто.

Какой бы значимой ни оказалась твоя работа, сегодня она не задержится в топе новостей, и уже завтра, если не через минуту, её смоет новой волной контента. Клиповое восприятие сейчас из-за постоянного скроллинга сменяется ленточным, а память человека уже перестаёт за что-то цепляться. Когнитивные функции, связанные с запоминанием, постепенно атрофируются. Это значит, что завтра тебя просто не вспомнят. Всем нужен fresh, и желательно с доставкой. Никаких вчерашних идолов – в топку их!

Не так давно я посетил одну выставку, это был вернисаж, и отличался он от других вернисажей тем, что на нём не разливали халявный алкоголь. Я специально наблюдал за тем, сколько задерживались люди на выставке, и в среднем это 1,5-2 минуты. Уорхол обещал 15 минут славы для каждого, но у людей попросту нет для тебя этих 15-ти минут, тем более если ты не налил им выпить. В офлайн уорхоловские 15 минут славы сжались в 10 раз, в онлайн – в 100, до полутора секунд. Этого достаточно, чтобы считать образ и поставить лайк. Так что сегодня 15 минут славы ждут только тех, кто проставится.

Ну а если честно, то в планах и дальше различными методами реализовывать свои идеи, а там как пойдёт.

PTV: Если не секрет, что означает ваш псевдоним РЧЕС НОЛЬ?

В течение следующего года я раскрою этот вопрос в своих работах, поэтому те, кому это интересно, смогут узнать об этом в моих социальных медиа.

PTV: Вы называете себя вандалом и худшим художником. Почему сформировалась такая характеристика для самого себя?

Не позиционирую себя как вандал, для меня вандалы это те, кто сносят головы ангелам на Лютеранском кладбище и им подобные. Вероятно, речь идёт о записи со страницы АХУХУ (Ассоциация Худших Художников). Это они меня окрестили как питерского вандала, презентуя на одной из своих выставок. Но зная их, скажу, что они не вносили негативной коннотации в слово "вандал" – из их уст это звучало с любовью. Отсюда и аллюзия на слово "худший художник" – как участник выставки ассоциации худших.

PTV: В некоторых ваших работах есть насекомые. Какое значение для вас имеют эти существа?

К примеру, я изображаю раздавленных комаров и делаю отсылку к человеческой жадности, намекая на то, что раздавлены по итогу только те комары, кто не смогли остановиться. Но тут есть ещё и отсылка на моего друга по имени Wacko, мы вместе делали граффити. Однажды он изобразил раздавленного комара на улице, а через некоторое умер от наркотиков. Ну, как мы уже успели понять, не от наркотиков, а оттого, что не смог вовремя остановиться.

Для меня насекомые, как и любые другие существа – это образ-метафора одного из человеческих качеств. Дело в том, что человек – один из немногих представителей природы, не имеющий конкретного характера, т.е. сущности. Не секрет, что ближайшие наши родственники – это приматы, сущность которых заключается в подражании. Следовательно, отсутствие своего характера у человека как вида сформировало у нас схожую с приматами привычку. Иначе говоря, мы подражаем или копируем сущности других и не только животных.

Половина басен Крылова как раз про это. Все мы, люди, на кого-то похожи, на кого угодно, но только не на себя. Мы охотно перенимаем повадки своих питомцев, к примеру, мир уже давно разделился на два доминирующих характера: кошек и собак. А индустрия по производству кормов будет и дальше вкладываться в этот дуализм. Мне даже несколько раз приходилось слышать эти примитивные вопросы из разряда: "Кто ты: кошка или собака?", как будто в мире нет больше животных. Но проблема именно в том, что мы как приматы продолжаем подражать и поклоняться вместо того, чтобы обрести самость человека. Уже сегодня проделанного человечеством пути достаточно для того, чтобы понять, что нас отличает от животных.

Если начать селекцию, можно заключить, что танцы и пение, к примеру, достались нам от животных как часть брачного ритуала. Спортивные олимпиады и соревнования в ту же копилку – самцы всегда соревновались за самок. Войны – как проявление территориального инстинкта. А политика и власть – как проявление социальных и иерархических инстинктов, присущих поздним приматам. Я могу и дальше отсеивать, и по итогу в копилке животного мира окажется большинство того, что до сих пор нам присуще. Исключением будут только наука и искусство!

PTV: Многие ваши рисунки на стенах похожи на некие шарады, они принимают иное звучание, когда в них всмотреться ("ПутьIN", "люблю you"). Как пришли к такому прямому и одновременно скрытому высказыванию и почему выбрали такой способ?

Ну вообще у меня есть такое правило, звучит оно так: "Минимум два смысла", подобный способ как нож разделяет публику. К примеру работа "ПутьIN?" при поверхностном прочтении как будто бы имеет связь с действующим президентом, но при вдумчивом прочтении можно понять, что это работа о пути, что это вопрос о самоопределении, и, в первую очередь, заданный самому себе. Подобные разночтения должны рождать дискуссию. К примеру, на днях я сделал работу с текстом: "painting only for payment", в грубом переводе это звучит как "рисовать только ради денег". Но "pain for me" я умышленно выделил отличным от основного текста цветом, что внесло тот самый второй смысл. Это личное. "Рисование только ради денег – боль для меня".

PTV: Разные стритартеры предпочитают политические сюжеты, социальные или событийные. Каков ваш основный посыл, который вы вкладываете в работы?

Меньше всего мне хочется зацикливаться на одной теме, так же не хочу прослыть только политическим художником. Но при этом у меня есть работы как на социальные, так и на политические темы. С моей стороны это всегда обратная связь на то, что я вижу, работая с медиаконтекстом. Я в каком-то смысле иллюстрирую увиденное, используя метафоры. Правда, тут очень тонкая грань между тем, что я вижу, и тем, что мне показывают. Зачастую художники изображают именно второе, то есть то, что им показывают в СМИ, и в этой ситуации художник становится всего лишь однобоким продолжением СМИ и не более. Естественно, я думаю как о глобальных проблемах, к примеру, экологии, так и локальных – взаимоотношений и отчуждённости современного человека, его одиночестве и зависимости от интернета. В будущем будет немало проектов на эти темы. Последние 4-5 лет я исследую коммуникации, в т. ч. массовые, а также культуру, семиотику, поведение масс и массовое сознание. Это не всё, но это минимум обязательных знаний для современного художника. В моём случае они выступают как набор критических скальпелей, которыми я и препарирую эту реальность.

PTV: Работы уличных художников живут не так долго, их уничтожают коммунальщики или местные. Как относитесь к борьбе со стритартом?

Если серьёзно, я не раз слышал, как отвечая на подобный вопрос, различные уличные художники и замеченные в этом дискурсе деятели ссылаются на опыт британских служб. В частности, разбирается кейс, когда прозрачным оргстеклом с целью сохранить закрываются работы того же Бэнкси. Но мало кто зрит в корень, ведь работы Бэнкси пытаются сохранить только потому, что его знают многие и он привлекателен для туристов. А теперь назовите мне хоть одного питерского уличного художника, чьи бы работы были столь же привлекательны для туристов, и желательно платёжеспособных. Скажу лишь только то, что когда в России появится уличный художник, которого будут знать во всём мире, отношение к уличному искусству изменится.

PTV: Следите ли вы за судьбой своих работ, стараетесь продлить им жизнь?

Скажу честно, 70-80% работ, реализованных мной на улице, не прожили шести часов. В некоторых случаях я даже не успеваю задокументировать их. Это связано с выбором локаций, они всегда довольно людные, да и стоит отдать должное коммунальщикам Красногвардейского района, работают они хорошо.

К счастью, сегодня жизнь работам продлевает интернет, а работой в законченном виде становится контент с комментариями автора и аннотацией к работе, которые объясняют не всегда понятный зрителю смысл. Более того, в интернете работу видит больше людей, в том числе, видит её осознанно. Поэтому, честно говоря, важным будет не то, что работы мало живут на улице, а то, что они не умирают, даже будучи закрашенными.

PTV: Как вы пришли к стрит-арту и чем хороши улицы для ваших работ?

Уличное искусство сейчас ультрамодно настолько, что в него ломятся все, кому не лень. Среди уличных до сих пор есть те, кто пытаются расставлять точки над i в вопросах трушности и сущности стрит-арта. Однако чем моднее он становится, тем более размытой становится грань между уличным искусством и холстом, который почему-то забыли на улице, выдав его за стрит-арт. Лично я начал с граффити примерно 15-16 лет назад. Тогда я сделал первый кусок, но интерес появился гораздо раньше. Я помню, как ещё в 3-5 классе я гонял по району с тетрадкой после уроков, куда перерисовывал граффити. Телефонов ещё не было, тем более камер. Мы были второй волной. Тогда мы не знали, что такое стрит-арт, а половина из нас писали graffiti с одной "F". Было круто!

PTV: В Петербурге могут легализовать граффити, но предварительно с властями нужно будет договориться о размещении рисунка. Что думаете об этой инициативе?

Пусть только попробуют. А если серьёзно, как быть тем, кто работает с медиаконтекстом, как я? То есть как быть в том случае, когда художник делает ситуативные, политические или событийные работы? Ведь для того, чтоб работа резонировала должным образом, важен момент. Можно даже выделить ситуативные, политические и событийные работы в отдельный жанр – не современного, а своевременного искусства. Они действительно работают только в контексте событий. В каком-то смысле это стрит-арт быстрого реагирования, и ждать, пока кто-то или что-то утвердит, просто губительно для потенциального эффекта от работы. В таком случае, нужно учредить службу экспресс-согласования. Шутка. Не нужно.

Фото: РЧЕС НОЛЬ / Instagram; РЧЕС НОЛЬ / ВКонтакте