Hазвитие культуры и туризма обсудили в Ленобласти

На прошлой неделе прошло заседание пресс-клуба, организованное губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, на котором рассматривалась стратегия развития сферы культуры и туризма в регионе на будущий год. Об этом информирует spb.aif.ru.

По словам главы региона, туризм продолжает уверенно развиваться, демонстрируя высокие темпы роста. Для поддержания этой тенденции область увеличивает финансирование отрасли, расходуя значительные средства как из региональных бюджетов, так и привлекая федеральные субсидии и внебюджетные ресурсы. Общий объём бюджетных ассигнований на культуру и туристическое направление в 2026 году составит минимум 5,2 млрд рублей, причем планируется увеличение этой суммы на 10%.

Благодаря такому подходу становятся возможными реализация важных инфраструктурных проектов, направленных на реставрацию исторических зданий, сохранение культурного наследия и формирование новых центров туристической привлекательности.

Например, в рамках проекта "Семья" модернизированы три библиотеки по единому стандарту, оснащено музыкальной техникой шесть детских художественных школ, ведётся реконструкция трёх учреждений культуры в Ломоносовском, Волховском и Кингисеппском районах. Помимо этого, разрабатываются концепции создания детских культурных центров при районных библиотеках.

Отдельно было отмечено успешное внедрение программы "Земский работник культуры", позволяющей специалистам получать финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей при условии пятилетней работы в сельских районах. Ленинградская область лидирует по эффективности этой инициативы, где не зафиксировано ни одного случая досрочного прекращения трудовых договоров.

Также губернатор подчеркнул значительный прогресс в повышении зарплат работников культурной сферы, доведённых до среднеобластного уровня доходов. В бюджете предусмотрены средства в размере более 1,6 миллиардов рублей, с дополнительным ростом на 10% в 2026 году.

