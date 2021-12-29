Эксперты оценили развитие Дальнего Востока

Несмотря на положительные результаты развития региона, отток населения продолжается.

На Дальнем Востоке ввели в эксплуатацию 451 новое предприятие. Такой цифрой поделился министр Алексей Чекунов во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

Чиновник рассказал, что в резиденты преференциальных режимов и проектов с мерами господдержки вложили в развитие региона более 2,2 трлн рублей. Было создано почти 87 тысяч новых рабочих мест. Государственные инвестиции уже окупились и принесли бюджету 41 млрд рублей.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что отток населения с Дальнего Востока пока не удалось остановить. При этом поток уезжающих с 2013 по 2020 год сократился более чем в 2 раза. Эксперты считают, что констатировать успех можно будет лишь тогда, когда численность населения края хотя бы стабилизируется.

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