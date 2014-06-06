Москвич попытался ограбить косметический магазин и угрожал работникам ножом в центре Петербурга

Злоумышленника задержали по месту проживания.

Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 16 августа злоумышленник пытался обокрасть косметический магазин, после чего, угрожая ножом работникам, скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

В Москве по месту проживания 24 сентября оперативники уголовного розыска города на Неве при содействии коллег из столицы задержали 27-летнего мужчину.

Ранее мы рассказывали о том, что двое мужчин открыто похитили у петербуржца серебряные кольца в Кировском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти