У "Чкаловской" упал и разбился мужчина

Как отмечают свидетели произошедшего, на месте инцидента было много крови.

В Петербурге произошел смертельный инцидент у станции метро "Чкаловская". Возле здания метрополитена упал и разбился мужчина. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург".

Как стало известно, утром 1 октября неизвестный упал с крыши здания на соседнюю пристройку, крышу магазина, расположенного у дома №14 по улице Большой Зелениной. Свидетели сказали, что на месте происшествия было много крови.

Подробности инцидента в настоящее время уточняются. Специалисты устанавливают точную причину случившегося.

Фото: vk.com/spb_today