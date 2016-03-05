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У "Чкаловской" упал и разбился мужчина
Сегодня, 11:51
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mari_dolbish
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У "Чкаловской" упал и разбился мужчина

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Как отмечают свидетели произошедшего, на месте инцидента было много крови.

В Петербурге произошел смертельный инцидент у станции метро "Чкаловская". Возле здания метрополитена упал и разбился мужчина. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург".

Как стало известно, утром 1 октября неизвестный упал с крыши здания на соседнюю пристройку, крышу магазина, расположенного у дома №14 по улице Большой Зелениной. Свидетели сказали, что на месте происшествия было много крови.

Подробности инцидента в настоящее время уточняются. Специалисты устанавливают точную причину случившегося. 

Фото: vk.com/spb_today

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Теги: метро чкаловская , разбился мужчина , смертельный инцидент , упал мужчина
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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