Жуткое видео из Красноярска: Неадекватный мужчина сорвался с 10 этажа

В социальных сетях опубликовали видео падения молодого мужчины.

Сегодня, 25 апреля, в Красноярске на Алексеева произошло смертельное происшествие.

Жительница дома №115 по улице Алексеева вышла в подъезд на шум. Там громко ссорились ее соседка и неизвестный ей ранее молодой мужчина. Когда женщина открыла дверь в подъезд, незнакомец проскочил в квартиру и пробежал на балкон, разбив несколько стекол. Затем он заперся на балконе. По словам хозяйки, мужчина вел себя совершенно неадекватно, и она вызвала полицию.

Увидев полицейских, мужчина попробовал сбежать от них через балкон. Очевидцы, собравшиеся под домом, уговаривали его продержаться и не вылезать с балкона. Сотрудники полиции пытались втащить мужчину обратно на балкон, но тот усиленно раскачивался. Возможно, он пытался разбить стекло на балконе этажом ниже. Полицейские не удержали мужчину, и тот рухнул с 10 этажа.

Погибшему было 26 лет. Полиция и следственные органы по данному факту проводит проверку.

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