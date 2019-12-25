Неизвестные проникли в храм Иоанна Предтечи в Кировске

После срабатывания датчиков движения, которыми оснащены камеры видеонаблюдения, включился свет, в результате чего неизвестные покинули помещение храма.

Неизвестные разбили стеклопакет входной двери в храме в Кировске, однако ничего не успели украсть. Об этом стало известно Piter.tv.

Было установлено, что 20 декабря около одиннадцати часов вечера двое неизвестных камнем разбили стеклопакет входной двери и вошли в храм. После срабатывания датчиков движения, которыми оснащены камеры видеонаблюдения, включился свет, в результате чего неизвестные покинули помещение храма.

Хищения денежных средств, храмовой утвари и иных ценностей не совершено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в Ленобласти мужчину избили кочергой и забрали ключи от квартиры и машины.

Фото: Piter.tv