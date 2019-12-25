В Зеленогорске юноша разбил лобовое стекло автобуса и скрылся

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Правоохранители установили и задержали подростка, который повредил общественный транспорт в Зеленогорске. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 12 июля в отдел обратился представитель автотранспортного предприятия. По словам мужчины, неизвестный, находясь на остановке на Вокзальной улице, разбил лобовое стекло автобуса №410. Ущерб составил свыше 25 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления поймали 16-летнего юношу с Васильевского острова. Он полностью признал свою причастность к деянию.

