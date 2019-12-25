  1. Главная
В Зеленогорске юноша разбил лобовое стекло автобуса и скрылся
Сегодня, 10:43
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Правоохранители установили и задержали подростка, который повредил общественный транспорт в Зеленогорске. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 12 июля в отдел обратился представитель автотранспортного предприятия. По словам мужчины, неизвестный, находясь на остановке на Вокзальной улице, разбил лобовое стекло автобуса №410. Ущерб составил свыше 25 тыс. рублей. 

По подозрению в совершении преступления поймали 16-летнего юношу с Васильевского острова. Он полностью признал свою причастность к деянию. 

Ранее мы рассказывали о том, что подросток открыл стрельбу в ТРК на проспекте Просвещения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зеленогорск, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

