Перед судом предстанет петербуржец, который разбил машину бывшей на проспекте Ветеранов

Ущерб составил 115 тыс. рублей.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 167 УК РФ.

Как рассказали в надзорном ведомстве 17 февраля, в мае прошлого года на проспекте Ветеранов фигурант нанес удары по автомобилю Geely Coolray, принадлежащему бывшей сожительнице. В результате повредились левое зеркало заднего вида, передняя дверь и крылья. Ущерб составил 115 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV