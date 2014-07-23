  1. Главная
Перед судом предстанет петербуржец, который разбил машину бывшей на проспекте Ветеранов
Сегодня, 10:59
Ущерб составил 115 тыс. рублей.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 167 УК РФ. 

Как рассказали в надзорном ведомстве 17 февраля, в мае прошлого года на проспекте Ветеранов фигурант нанес удары по автомобилю Geely Coolray, принадлежащему бывшей сожительнице. В результате повредились левое зеркало заднего вида, передняя дверь и крылья. Ущерб составил 115 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить мужчину, разбившего несколько автомобилей в Кронштадте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект ветеранов, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

