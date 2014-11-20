Петербург вошел в пятерку российских городов по числу заведений с ранними завтраками

В Северной столице работает 458 кофеен, пекарен, кафе, ресторанов и столовых, открывающихся до 10:00.

Петербург вошел в топ-5 крупнейших российских городов по уровню обеспеченности заведениями общественного питания, открытыми для ранних завтраков, согласно исследованиям сервиса геоаналитики "2ГИС Про". По общему количеству таких предприятий город занимает вторую позицию в стране, уступая первенство лишь столице, пишет "Петербургский дневник".

Исследование, завершившееся в октябре 2025 года, показало, что в Северной столице работает 458 кофеен, пекарен, кафе, ресторанов и столовых, открывающихся до 10:00. Данный показатель составляет 5,5% от общего числа городских заведений общепита, что превышает средний показатель по крупнейшим российским мегаполисам (5%), позволяя городу занять лидирующую позицию по доступности раннего питания.

Анализ пространственного распределения показал, что наибольшее количество точек с ранним приемом пищи расположено в Центральном районе, где функционирует 137 заведений, что составляет около трети (29,9%) от общего объема. Следующие позиции занимают Адмиралтейский район с 58 объектами и Петроградский с 51 объектом.

Данные пользователей "2ГИС Про" подтвердили высокий потребительский интерес к подобным заведениям именно в центральных частях города. Наиболее популярными районами стали Центральный (37,5% запросов), Адмиралтейский (15,5%) и Петроградский (6,7%). Высокая активность также отмечена в Московском (7,5%) и Приморском (7%) округах, входящих в пятёрку по количеству предложений.

Однако исследование выявило несбалансированное соотношение спроса и предложения. Примером служит Приморский район, находящийся на шестой строчке по числу заведений, но занимающий четвёртое место по популярности среди пользователей. Напротив, Красносельский и Курортный округа, хотя и попали в десятку по наличию заведений, оказались лишь на 12-й и 17-й позициях по частоте поисковых запросов.

Наиболее плотные зоны концентрации заведений с ранними завтраками располагаются в центре города. Среди них выделяются Московский вокзал и отрезок Невского проспекта от Адмиралтейства до Полтавской улицы, где сосредоточено более сорока точек, семь из которых расположены возле станции метро "Адмиралтейская". В Центральном районе большое скопление точек зафиксировано на набережной реки Мойки близ Большой Конюшенной улицы и Аптекарского переулка (десять заведений). В районе Таврического сада находится восемь заведений, расположенных в пешей доступности.

На Петроградской стороне линия из четырнадцати заведений протянулась вдоль Большого проспекта от станции метро "Спортивная" до набережной Карповки. Восемь заведений обслуживают посетителей неподалеку от станции метро "Горьковская", пять — рядом с жилыми домами на Большой Зелениной улице. На Васильевском острове основными зонами являются территория Василеостровского рынка (четыре заведения) и окрестности университетов ИТМО и СПбГУ (пять заведений).

В Адмиралтейском районе высокая плотность заведений наблюдается недалеко от Исаакиевского сквера (11 точек). Еще одна крупная группа расположена на пересечении трёх станций метро ("Сенная", "Спасская", "Садовая"), ставших важным транспортным узлом города. Значительная концентрация точек также фиксируется на Московском проспекте, от станции метро "Парк Победы" до "Московской", где размещено 11 заведений с ранними завтраками.

Фото: Pxhere