  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:58
139
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Жителям Фрунзенского района вернули отопление и горячую воду после прорыва трубы

0 0

За непосредственную подачу теплоносителя отвечает управляющая организация.

Утром 29-го января специалисты устранили технологическое нарушение на теплосети у дома №6/1 по улице Белы Куна. Теплоэнергетики заменили 5 метров ненадежного трубопровода, сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Сварочные работы завершились в 07:10. С 11:30 восстановили подачу горячей воды и отопление. Окончательное подключение потребителей требует оперативной настройки систем внутридомовых коммуникаций. Если у вас нет отопления или горячей воды, следует обратиться в управляющую компания. Также она отвечает за корректировку платы за ГВС. 

Прорыв трубы у станции метро "Международная" произошел около 17 часов 28-го января. Улицу Белы Куна окутал пар. При помощи громкой связи граждан предупредили о том, что нельзя приближаться к месту разлива. 

Видео и фото: ВКонтакте / Купчино - Фрунзенский район | Подслушано

Теги: прорыв трубы, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии