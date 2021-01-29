Жителям Фрунзенского района вернули отопление и горячую воду после прорыва трубы

За непосредственную подачу теплоносителя отвечает управляющая организация.

Утром 29-го января специалисты устранили технологическое нарушение на теплосети у дома №6/1 по улице Белы Куна. Теплоэнергетики заменили 5 метров ненадежного трубопровода, сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Сварочные работы завершились в 07:10. С 11:30 восстановили подачу горячей воды и отопление. Окончательное подключение потребителей требует оперативной настройки систем внутридомовых коммуникаций. Если у вас нет отопления или горячей воды, следует обратиться в управляющую компания. Также она отвечает за корректировку платы за ГВС.

Прорыв трубы у станции метро "Международная" произошел около 17 часов 28-го января. Улицу Белы Куна окутал пар. При помощи громкой связи граждан предупредили о том, что нельзя приближаться к месту разлива.

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