Сбер откроет в Петербурге технологический хаб на 2 тысячи рабочих мест

Сотрудникам будет доступен полный набор сервисов для комфортной работы, общения и отдыха.

Сбербанк в течение года откроет новый технологический хаб в Петербурге. Комплекс поможет городу привлечь новые кадры в сфере IT, об этом в интервью "Россия 24" рассказал старший вице-президент, CTO, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев.

Первая очередь хаба рассчитана на 2 тысячи рабочих мест и площадь около 25 тысяч м2 офисных пространств. Сбер планирует разместить в хабе как действующие IT-команды, так и в дальнейшем привлечь новые, которые займутся разработкой и развитием продуктов банка.

Сотрудникам будет доступен полный набор сервисов для комфортной работы, общения и отдыха. Особенностью нового хаба станет большая внутренняя территория с доступом на берег реки. На ней расположатся кафе и специальные зоны, где люди смогут не только трудиться, но и заниматься спортом, проводить митапы и свободное время.

Сбер продолжает активно нанимать персонал в сфере IT и заинтересован в увеличении числа профильных специалистов в регионах присутствия банка.

Несколько тысяч сотрудников работает в разных регионах страны, мы хотим, чтобы их стало больше. Андрей Белевцев, руководитель блока "Технологии" Сбербанка

В прошлом году Сбер открыл два технологических хаба в Екатеринбурге и Казани, а для столицы Татарстана он стал уже вторым.

Фото: pxhere.com