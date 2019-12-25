Пьяный петербуржец опрокинул коляску с грудным ребенком

В Невском районе маленький ребёнок получил травмы, так как неизвестный пьяный мужчина перевернул коляску. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 1 августа в экстренные службы обратилась 38-летняя петербурженка. Она сообщила, что у дома 17 по Шлиссельбургскому проспекту неизвестный перевернул детскую коляску, из-за чего маленький ребёнок выпал на землю.
По подозрению был задержан 40-летний петербуржец. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он перевернул коляску, в которой находилась четырёхмесячная девочка. Малышку с ушибом теменной области госпитализировали в больницу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: pxhere
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