Валерий Савинов рассказал о будущем путепроводе в Лазаревке

По путепроводу в Лазаревке разработанная проектная документация направлена на рассмотрение в ГАУ "Леноблгосэкспертиза".

Что ждет в ближайшем будущем путепровод в Лазаревке, рассказал глава администрации Выборгского района Валерий Савинов.

Вопрос резонансный, сложный, здесь уже не один год идёт работа в данном направлении. Были проекты, которые в ранней стадии не соответствовали нормам, но сегодня у нас есть проект, который прошел экспертизу. И, безусловно, понимаем, что это очень дорогостоящий проект, но очень важный и нужны. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

По путепроводу в Лазаревке разработанная проектная документация направлена на рассмотрение в ГАУ "Леноблгосэкспертиза". После получения положительного заключения (конец 2021 года) администрацией будет направлена заявка в комитет дорожного хозяйства ЛО, для включения данного объекта в адресную инвестиционную программу. После принятия соответствующего решения будут организованы конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Срок строительства по проекту 13,5 месяцев.

Также Валерий Савинов рассказал о дальнейшей судьбе ЖК "Брусника".

Видео: Piter.tv