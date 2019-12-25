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В двигатель самолета "Победы" при взлете в Пулково могла попасть птица
Сегодня, 15:39
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nadezhda_sib

В двигатель самолета "Победы" при взлете в Пулково могла попасть птица

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Самолет приземлился в месте назначения вовремя.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после сообщение о том, что в двигатель самолета в Пулково попала птица. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, птица попала в двигатель при взлете самолета авиакомпании "Победа", который направлялся в Нижнекамск. По данным онлайн-табло, 8 мая из Пулково был только один рейс в аэропорт Бегишево — в 08:55. Он вылетел без задержек, более того, был на месте на 15 минут раньше.

Прокуратура проверит, не нарушались ли правила орнитологического обеспечения безопасности полетов в петербургской воздушной гавани. 

В конце апреля самолет, прилетевший из Сочи, столкнулся с птицей. Судно временно отстранили от полетов.

Фото: pixabay.com

Теги: авиакомпания победа, птица, самолет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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