Piter.TV покажет награждение победителей конкурса "Золотое перо" в прямом эфире

Несмотря на возвращение церемонии в Дом журналиста, коронавирусные ограничения продолжают действовать, поэтому число участников торжественного мероприятия будет ограничено номинантами, членами жюри, спонсорами и специальными гостями. Но вы сможете посмотреть прямую трансляцию на портале Piter.TV.

После вынужденного перерыва в связи с пандемией коронавируса торжественная церемония награждения победителей конкурса "Золотое перо" - 2020 возвращается в Дом журналиста.

Несмотря на возвращение церемонии в Дом журналиста, коронавирусные ограничения продолжают действовать, поэтому число участников торжественного мероприятия будет ограничено номинантами, членами жюри, спонсорами и специальными гостями. Но вы сможете посмотреть прямую трансляцию на портале Piter.TV.

Счетная комиссия 28 мая путем подсчета уже поданных голосов жюри определит лауреатов, вскрыв опечатанную урну с заполненными ранее бюллетенями. Уже в 19:00 лауреатов будут чествовать в Актовом зале Дома журналиста.

С именами номинантов на главную журналистскую премию Петербурга можно ознакомиться здесь. Журналистка Piter.TV Арина Мифтахутдинова номинирована на премию в номинации "Экология".

Фото: Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области