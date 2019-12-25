Piter.TV покажет награждение победителей конкурса "Золотое перо" в прямом эфире

После вынужденного перерыва в связи с пандемией коронавируса торжественная церемония награждения победителей конкурса "Золотое перо" - 2020 возвращается в Дом журналиста.
Несмотря на возвращение церемонии в Дом журналиста, коронавирусные ограничения продолжают действовать, поэтому число участников торжественного мероприятия будет ограничено номинантами, членами жюри, спонсорами и специальными гостями. Но вы сможете посмотреть прямую трансляцию на портале Piter.TV.
Счетная комиссия 28 мая путем подсчета уже поданных голосов жюри определит лауреатов, вскрыв опечатанную урну с заполненными ранее бюллетенями. Уже в 19:00 лауреатов будут чествовать в Актовом зале Дома журналиста.
С именами номинантов на главную журналистскую премию Петербурга можно ознакомиться здесь. Журналистка Piter.TV Арина Мифтахутдинова номинирована на премию в номинации "Экология".
Фото: Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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