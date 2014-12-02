Проверка подготовки домов к отопительному сезону прошла в Невском районе

До конца текущего года здесь планируется завершить капитальный и текущий ремонт ещё 27 многоквартирных домов.

В Петербурге полным ходом идут ремонтные работы жилых зданий перед началом отопительного сезона. 3 сентября заместитель председателя городского правительства Евгений Разумишкин лично проконтролировал ход мероприятий в Невском районе. Согласно сообщению в Telegram-канале чиновника, до конца текущего года здесь планируется завершить капитальный и текущий ремонт ещё 27 многоквартирных домов.

Осмотрев ряд объектов совместно с руководителем администрации района Алексеем Гульчуком и его замом Игорем Черновым, Евгений Разумишкин обратил внимание на выявленные жильцами недостатки. Так, утром во время объезда чиновников на улице Ольмицкого, 1/81 одна из местных жительниц пожаловалась на проблемы с заменой окон. В связи с этим вице-губернатор распорядился ускорить этот процесс и закончить работу до середины сентября.

Разумишкин также отметил завершение ремонта кровли на Дальневосточном проспекте, 30, корпус 1, подчеркнув её полную готовность к предстоящей зиме. В целом в Невском районе будут обновлены крыши сразу на 13 домах.

Кроме того, чиновник вместе с коллегами побывал на ул. Крыленко, 13, где местные жители выразили недовольство качеством уборки подъездов. После встречи с руководством управляющей организации была обсуждена новая система контроля качества работ с использованием мобильного приложения, позволяющего фиксировать каждое выполненное задание фотографически.

Отдельно контролирующие органы посетили базу механизированных служб на улице Антонова-Овсеенко, убедившись в полной готовности коммунальной техники к наступлению холодов. Как подчеркнул вице-губернатор, вся техника находится в рабочем состоянии и готова к эксплуатации зимой.

