Сегодня, 13:46
По факту аварии с трамваем на перекрестке Камышовой и Стародеревенской проводят проверку

Сегодня около 11:40 на перекрестке Камышовой и Стародеревенской улиц трамвай столкнулся с автомобилями Nissan и "Газель". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии женщина, находившаяся в иномарке, получила порезы от разбитого стекла и была доставлена в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства и причины случившегося. По факту ДТП начата проверка.

Видео: Макс / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

