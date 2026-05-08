Сегодня, 13:18
Трамвай №18 протаранил автомобили на перекрёстке Камышовой и Стародеревенской

На перекрёстке Камышовой и Стародеревенской улиц произошло ДТП с участием трамвая №18. По данным в соцсетях, трамвай проехал остановку и на высокой скорости врезался в несколько автомобилей. 

Видеозапись с места происшествия свидетельствует о сильном столкновении.

В настоящее время обстоятельства и причины аварии уточняются. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах водительница Geely сбила шестилетнего мальчика на самокате. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Видео: Макс / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
 

Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

